Алла Головина выиграла кухонный набор

 
Ексклюзивы
1/5
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
Просмотров: 1836
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
1 Просмотров: 1224
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Просмотров: 7452
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
1 Просмотров: 765
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Просмотров: 657
Почему депозиты подешевели
Почему депозиты подешевели
Просмотров: 1926
"Из школ выходят дезертиры, которые выбирают такого же президентом" - Капранов об украинском образовании
"Из школ выходят дезертиры, которые выбирают такого же президентом" - Капранов об украинском образовании
5 Просмотров: 3510
"Вряд полностью залатаем потребительскую дыру от карантина" - как вирус повлиял на экономику
"Вряд полностью залатаем потребительскую дыру от карантина" - как вирус повлиял на экономику
Просмотров: 459
"Каких тебе еще реваншей не хватает?" - как во советом украинский язык защищали
"Каких тебе еще реваншей не хватает?" - как во советом украинский язык защищали
Просмотров: 2727
"Вышла на перекур под университет": Дугарь рассказала, как ей вручили подозрение
"Вышла на перекур под университет": Дугарь рассказала, как ей вручили подозрение
1 Просмотров: 981
Фото
Все фото
3
5
2
2
2
&quot;После смерти сына запил и хотел покончить с собой&quot;
"После смерти сына запил и хотел покончить с собой"
&quot;Продала все и уехала к своему другу-полковнику&quot;
"Продала все и уехала к своему другу-полковнику"
&quot;У нас была одна Барби на двоих с сестрой. Когда ноги сгибала — щелкали&quot;
"У нас была одна Барби на двоих с сестрой. Когда ноги сгибала — щелкали"
Первой спустили Марьяночку. Вижу ее светлые волосы, белые ножки, а на голове — черный кулек
Первой спустили Марьяночку. Вижу ее светлые волосы, белые ножки, а на голове — черный кулек
Татьяну Пестову с дочкой машина сбила на тротуаре
Татьяну Пестову с дочкой машина сбила на тротуаре
Интервью
1/5
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Просмотров: 405
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
Просмотров: 270
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
Просмотров: 1296
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Просмотров: 5193
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Просмотров: 1458
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
21 июля 2020
Просмотров: 270
Удар не по м'ячу
Часом трапляється, що видатна у своїй справі людина стає всесвітньо відомою не завдяки цьому. Британський музикант Оззі Осборн здобув визнання не ...
четверг, 23 июля 2020 00:40

Алла Головина выиграла кухонный набор

  Комментировать
 

— Когда получаю свежий номер "Газети по-українськи", сразу открываю страницы с рецептами. А мужа больше интересуют материалы о доме и саде-огороде. Обрадовалась, когда увидела себя среди победителей. Мечтала выиграть путевку в санаторий. Поехали бы с мужем отдохнуть, потому что нигде не были вместе, — говорит 51-летняя Алла Головина из села Великая Березянка Таращанского района на Киевщине.

"Газету по-українськи" выписывает 10 лет. Отправила копию квитанции на адрес редакции и выиграла кухонный набор — фартук и прихватку.

— Я 30 лет работаю в школе библиотекарем, — рассказывает Алла Ивановна. — Хотя поступила в строительный институт. Мечтала стать архитектором, но судьба сложилась иначе. Не было суждено там доучиться. Попала в ДТП. Пришлось взять академотпуск. В школе появилась вакансия библиотекаря. Я устроилась.

Наша библиотека насчитывает 19 тысяч учебников и художественной литературы.

Раньше дети брали что-то читать на лето. Сейчас это редкость. Я набираю книг и иду к детям на уроки. Говорю, что уже по ним соскучилась. Вроде сначала загорятся, читают, но их теперь больше интересует компьютер и телефон. В сельской библиотеке книги берут в основном пенсионеры. Да и фонд там возобновляется, а не так, как школьный. А у нас очень мало детской литературы современных писателей, — говорит Алла Ивановна.

В браке с 53-летним Виктором Васильевичем. Имеют сына Сергея, 30 лет.

— Виктор из соседнего села. Познакомились на свадьбе друзей. Я была дружкой, а он боярином. Через три месяца поженились. Свадебный наряд брала у подружки, потому что это был дефицит. Сначала жили у моих родителей. А потом нам дали квартиру в 8-квартирном доме в центре села. Когда мои родители умерли, перебрались в их дом. А квартиру приватизировали и продали. Виктор всю жизнь работал дальнобойщиком, возил хлеб, а теперь работает комбайнером. 12 августа будет 31 год, как мы вместе. Сын еще не женат, работает в столичном ломбарде, — говорит Алла Головина.

Автор: Любовь КАРНАРУК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Алла Головина выиграла кухонный набор». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Одна купюра, нитка и скотч: одессит пополнил себе счет на 50 тыс. грн
Одна купюра, нитка и скотч: одессит пополнил себе счет на 50 тыс. грн Просмотров: 18577
Показали изнутри автобус, где террорист удерживал 13 заложников
Показали изнутри автобус, где террорист удерживал 13 заложников
8
 Просмотров: 12240
В Луцке мужчина захватил автобус с заложниками. Угрожает взрывчаткой
В Луцке мужчина захватил автобус с заложниками. Угрожает взрывчаткой
6
 Просмотров: 11061
Карантин продлят: назвали сроки
Карантин продлят: назвали сроки Просмотров: 9387
Украинский разведчик рассказал о проблемах в &quot;армиях&quot; ЛДНР
Украинский разведчик рассказал о проблемах в "армиях" ЛДНР Просмотров: 8613
Люди
"Обещала любимому перед смертью, что больше замуж не пойду"
"Обещала любимому перед смертью, что больше замуж не пойду" Просмотров: 126
Анатолий Литвин выиграл кухонный набор
Анатолий Литвин выиграл кухонный набор Просмотров: 36
Андрей Сладков три месяца боролся с раком
Андрей Сладков три месяца боролся с раком Просмотров: 234
Михаил Девдера ездит к теще на веломобиле
Михаил Девдера ездит к теще на веломобиле Просмотров: 153
Галина Михальчук умерла от коронавируса
Галина Михальчук умерла от коронавируса Просмотров: 108
Больше всего комментируют
6
"Слуга" Шевченко, которого тоже облили зеленкой, пригрозил ветеранам: "Выжигать радикалов каленым железом"
5
За зеленку на нардепе из ОПЗЖ ветерану грозит 5 лет тюрьмы
5
Зеленский выполнил требование террориста
5
Луцкого террориста задержали
3
У Зеленского объяснили, почему сдался луцкий террорист
Голосов: 191
Голосование Кто должен стать главным тренером киевского "Динамо"?
  • 1) Виктор Скрипник
  • 2) Роман Григорчук
  • 3) Мирон Маркевич
  • 4) Юрий Сёмин
  • 5) иностранный специалист
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua