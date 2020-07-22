Алла Головина выиграла кухонный набор

— Когда получаю свежий номер "Газети по-українськи", сразу открываю страницы с рецептами. А мужа больше интересуют материалы о доме и саде-огороде. Обрадовалась, когда увидела себя среди победителей. Мечтала выиграть путевку в санаторий. Поехали бы с мужем отдохнуть, потому что нигде не были вместе, — говорит 51-летняя Алла Головина из села Великая Березянка Таращанского района на Киевщине.

"Газету по-українськи" выписывает 10 лет. Отправила копию квитанции на адрес редакции и выиграла кухонный набор — фартук и прихватку.

— Я 30 лет работаю в школе библиотекарем, — рассказывает Алла Ивановна. — Хотя поступила в строительный институт. Мечтала стать архитектором, но судьба сложилась иначе. Не было суждено там доучиться. Попала в ДТП. Пришлось взять академотпуск. В школе появилась вакансия библиотекаря. Я устроилась.

Наша библиотека насчитывает 19 тысяч учебников и художественной литературы.

Раньше дети брали что-то читать на лето. Сейчас это редкость. Я набираю книг и иду к детям на уроки. Говорю, что уже по ним соскучилась. Вроде сначала загорятся, читают, но их теперь больше интересует компьютер и телефон. В сельской библиотеке книги берут в основном пенсионеры. Да и фонд там возобновляется, а не так, как школьный. А у нас очень мало детской литературы современных писателей, — говорит Алла Ивановна.

В браке с 53-летним Виктором Васильевичем. Имеют сына Сергея, 30 лет.

— Виктор из соседнего села. Познакомились на свадьбе друзей. Я была дружкой, а он боярином. Через три месяца поженились. Свадебный наряд брала у подружки, потому что это был дефицит. Сначала жили у моих родителей. А потом нам дали квартиру в 8-квартирном доме в центре села. Когда мои родители умерли, перебрались в их дом. А квартиру приватизировали и продали. Виктор всю жизнь работал дальнобойщиком, возил хлеб, а теперь работает комбайнером. 12 августа будет 31 год, как мы вместе. Сын еще не женат, работает в столичном ломбарде, — говорит Алла Головина.