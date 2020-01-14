Алину Приходько инсульт разбил на катке

Девять дней в одной из харьковских больниц находилась в коме 19-летняя Алина ПРИХОДЬКО. Когда каталась на катке, у нее случился инсульт. По смерти девушки прошло сорок дней.

— Накануне Алина жаловалась на головную боль. Выпила таблетку и все прошло, — рассказывает сестра Арина Приходько. — На следующий день она с друзьями поехала на каток. Сделала круг и сказала, что у нее сильно разболелась голова. С подругой пошла в туалет. Когда выходили, Алина потеряла сознание.

"Скорая" отвезла девушку в больницу.

— Из-за юного возраста Алины медики решили, что у нее интоксикация. 12 часов ее капали. Потом сделали МРТ и выяснили, что у нее случился инсульт. Причиной могла стать врожденная опухоль, которую показала томография.

После операции девушка впала в кому.

- Сестра так и не пришла в себя, - говорит Арина. — Мы с родителями все время были рядом. Молились, чтобы ей стало лучше. Алина слышала нас. Когда я разговаривала, по ее щекам текли слезы. Она хотела сжать мою руку, но сил не хватало.

Алина Приходько была родом из села Боромля Тростянецкого района Сумщины. Училась на третьем курсе факультета психологии Харьковского университета внутренних дел. В этом году собиралась выйти замуж.