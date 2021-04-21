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четверг, 22 апреля 2021 06:40

Алексей Марьета лепит церкви из пластилина

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Алексей Марьета лепит церкви из пластилина

- Скоро дома не будет места. Повсюду - изделия Алексея. Сын создает из скульптурного пластилина сказочных героев, исторические фигуры, различные композиции и архитектурные памятники, - говорит 43-летняя Жанна МАРьЕТА из Сум. Ее сын 15-летний Алексей увлекается лепкой. Недавно получил гран-при международного конкурса "Звезды Версаля", который проходил онлайн в Париже. Представил пластилиновый макет Ильинской церкви в Сумах.

- Мне нравится архитектура этого храма. Ему уже 170 лет, - говорит Алексей Марьета. - Над скульптурой работал две недели в свободное от уроков время. Сначала в гугл-карте посмотрел, как храм выглядит сверху. Наметил контуры. Затем в интернете искал снимки церкви с разных ракурсов. Сам также ее фотографировал, на месте рассматривал детали. Изготовил чертежи. Все пропорционально уменьшил, чтобы выдержать масштаб. Мой храм - 75 сантиметров высотой. Поскольку изделие большое, сделал каркас из картона. На макет потратил почти 6 килограммов скульптурного пластилина.

Парень учится в девятом классе. В прошлом году окончил художественную школу. Лепить из пластилина начал в детстве.

- В нашей семье ни у кого художественных способностей нет, - добавляет Жанна Марьета. - Только Алексея привлекает творчество. Он хорошо рисует карандашом, ручкой и красками. Но лучше всего дается лепка. В 4 года слепил красивого жирафа из пластилина. Затем создал динозавра размером с ноготь, но тщательно детализированного. В детском саду его работы поражали воспитателей и родителей других детей. Возвращаясь из летних лагерей, Алексей прежде всего спрашивал, можно ли что-то полепить. Больше всего нравится его Домовой. Сидит в кресле-качалке, как живой. На прошлые рождественские праздники сын изготовил крестным картины по мотивам произведения Николая Гоголя "Ночь перед Рождеством".

В августе прошлого года Алексей Марьета получил гран-при в онлайн-конкурсе "Звезда", который состоялся в Германии. А в декабре получил два первых места в грузинском конкурсе "Голден тайм талант".

- Онлайн конкурсы - лучший вариант для моих изделий. Потому что, когда посылал композицию на оценку жюри, в последний раз ее вернули смятую. Некоторых частей вообще не было. Не хочу, чтобы это повторилось, - рассказывает Алексей. - Создавая портрет, особое внимание обращаю на форму носа и ушей. Они у всех разные. Если берусь за историческую фигуру, то рассматриваю фотографии или портреты этого человека, чтобы скульптура выглядела реалистично.

Особой работой считаю колокольню Покровской церкви. Высота изделия 1 метр 20 сантиметров. Дома есть 12 скульптур. Ухаживаю за изделиями сам. От пыли очищаю их мягкой тряпкой или ватой, чтобы ничего не повредить. Хочу попробовать отливать изделия из металла. Для этого нужна большая мастерская, а в Сумах такой нет.

Автор: Ирина МАМРЫГА
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22
апреля

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