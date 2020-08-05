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четверг, 06 августа 2020 05:30

Александра Зюзь выиграла кухонный набор

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— О своей победе узнала от соседа. Тоже выписывает "Газету по-українськи". Мы в тот день номер еще не просматривали, а он уже увидел списки счастливчиков, — говорит 73-летняя Александра Зюзь из города Ичня на Черниговщине.

Она выписывает "Газету по-украински" с 2005 года. Отправила копию квитанции на адрес редакции и выиграла кухонный набор.

- Мне прислали фартушек с прихваткой, - рассказывает Александра Федоровна. — Красивые, с логотипом. Использую их на кухне ежедневно. Мы раньше выписывали другую газету, но она подорожала. Пенсии маленькие. На почте почтальон предложила выписать "Газету по-украински". Она недорогая, а есть много, что почитать. Мне больше всего нравятся рубрики "Политика" и "Сад-огород".

Александра Зюзь родилась в Ичне. Работала технологом пищевой промышленности.

— После школы мы с подругой поступили в техникум в городе Смела на Черкасщине, — говорит Александра Федоровна. — После окончания я вернулась домой. Устроилась на крахмальный завод в селе Пылюховка. Жить там не было где, добиралась из дома. Ездить надо было через села, по плохим дорогам. Через два года уволилась и пошла работать на консервный завод в нашем городе. Как раз освободилось место мастера смены. Заочно окончила институт народного хозяйства в Киеве. Выучилась на экономиста-финансиста. Перешла работать в банк "Украина". Была руководителем соцзащиты. В те времена инвалидам давали бесплатно "запорожцы". Один ветеран, где не встретил бы, благодарил, что в свое время получил машину. Потому что без нее кто знает, как жил бы. Последние 18 лет проработала начальником ЗАГСа.

50 лет живет в браке с 75-летним Виталием Георгиевичем.

— Муж тоже из Ични. Всю жизнь работал водителем. Познакомились, когда был за рулем автобуса, на котором я добиралась на работу. После женитьбы жили немного у его матери в однокомнатной квартире. Впоследствии мне банк дал жилье. Воспитали сына. Сергей — предприниматель, живет в столице. Внук 24-летний Артем работает айтишником. Дважды в месяц приезжают к нам в гости, помогают по хозяйству, — говорит Александра Зюзь.

Автор: Любовь КАРНАРУК
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Дата
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