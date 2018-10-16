Александра Щербака искали 10 дней

— 14 сентября я пошел на работу, а Саша остался в квартире. Когда вернулся, дома сына не было. Позвонил, но он не отвечал. Забил тревогу, потому что раньше такого не случалось, — рассказывает Игорь ЩЕРБАК, 60 лет, из Чернигова. 14 сентября исчез его сын 28-летний Александр ЩЕРБАК. Через 10 дней его нашли мертвым в искусственной дамбе Десны на околице города.

Александр Щербак работал на местном предприятии "Интеко-пласт". В августе с работы уволился. Познакомился с местными каскадерами и начал вести видеоблог. Прыгал с парашютом, лазил по мостам и высоткам. Все снимал на видео.

— После исчезновения сына сразу обратился в полицию, — продолжает Игорь. — Вместе с дочкой Оксаной разместили объявления в социальных сетях. На них отзывались лишь мошенники. Говорили: "Дайте пять тысяч гривен, и мы найдем вашего сына".

Александра Щербака нашли 24 сентября. Его тело обнаружил сторож местной базы отдыха.

— В том месте в последний раз видели Сашу живым, — говорит Игорь Щербак. — Рассказывают, что он снимал на камеру природу. Серьезных повреждений на теле не было, но из воды Сашу достали в одних джинсах. Верхней одежды, обуви и камеры при нем не было. Причину смерти должна установить повторная экспертиза. Во время первой определить не смогли.

Александра Щербака похоронили на местном кладбище. Своей семьи не имел.