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вторник, 02 октября 2018 00:05

Александра Сентеговски погибла на пешеходном переходе

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В селе Нижнее Солотвино Ужгородского района на Закарпатье похоронили 15-летнюю Александру Сентеговски. На пешеходном переходе ее сбила машина. Водитель с места ДТП убежал.

— Саша училась в Ужгороде, жила с родителями на даче в нашем селе, — рассказывают в сельском совете. — 17 сентября возвращалась из школы рейсовым автобусом. Вышла на остановке вместе с двумя подругами. Когда девушки по зебре переходили дорогу, на них налетело авто. Двум удалось обежать, а Саша попала под колеса. Ее отбросило на 10 метров. Умерла мгновенно. Родители девушки сразу прибежали на место события, потому что живут через дорогу. Страшно голосили над телом дочки.

Александра Сентеговски училась в 10-ом классе. Мечтала стать ветеринаром и помогать бездомным животным. Была единственным ребенком в семье.

Виновника ДТП задержали через несколько часов. Им оказался 22-летний венгр. Он покинул автомобиль, на котором сбил девушку. До границы пытался добраться на попутке. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

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