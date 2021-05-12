Александра Кальмановича умерла в ресторане

В Житомире не стало художницы Александры Кальманович. В местном ресторане потеряла сознание. Медики спасти не смогли. Причиной смерти стал обширный инсульт. Женщине было 33 года.

- В ресторане "Барбаросса" Александра работала - рисовала зебру на стене заведения. Завершила работу и собиралась домой. Ей стало плохо. Сказала администратору, что заболело в шее. Села, потом легла. На вызов приехал реанимобиль. Врачи минут 40 пытались запустить сердце. Затем прибыла "скорая". Но спасти ее не удалось, - рассказывает подруга 33-летняя Юлианна Лаврега. - Саша никогда не жаловалась на здоровье. За несколько часов до трагедии мы разговаривали по телефону.

Александра Кальманович окончила Житомирский техникум механической обработки древесины. Занималась оформлением интерьеров и визажем.

- Саша была ярким человеком, но вместе с тем - простым, - говорит Юлианна. - Красиво расписывала разные объекты. У нее было много клиентов. Когда люди хотели создать классный образ, звонили Саше. Также помогала некоторым фотографам создавать образы для моделей. Бывало, делала два десятка макияжей в день.

Женщину похоронили на житомирском кладбище. Остались родители и муж.