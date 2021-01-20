Александр Жилинский не пережил сердечный приступ

20 января прошло сорок дней по композитору 65-летнему Александру Жилинскому. Умер от сердечного приступа. Его похоронили на Байковом кладбище в столице.

Александр Жилинский был родом из Бердянска Запорожской области. Окончил Киевский институт театрального искусства им. Ивана Карпенко-Карого и Киевскую музыкальную академию им. Петра Чайковского. Создавал симфоническую и камерную музыку, оратории, мюзиклы, музыку к театральным спектаклям, телевизионным постановкам и кинофильмам. Его песни исполняли, в частности, Павел Зибров, Виталий Белоножко и Валентина Толкунова.

— Мы с Александром познакомились около 26 лет тому назад, — рассказывает продюсер и певец 61-летний Юрий Квеленков. - Он был интеллигентный и толерантный. Не продал себя и сам сделал карьеру. В то же время со своими организаторскими способностями и талантом он был невостребован. Постоянно звонил и говорил: "Имею идею, песни. Неужели все сходится к формату? И надо иметь лишь красивую фигуру, чтобы попасть в телевизор?" Огорчался из-за этого.

Жилинский был основателем фестивалей "Поверь в себя" и "Веселад". Детские конкурсы вывел на профессиональный уровень. В прошлом году я начал подготовку к конкурсу "Стар тайм". Позвонил Александру и предложил повторить формат "Веселада". Он сказал: "дважды в одну реку не войдешь". Это был достойный ответ. В последний раз общались за несколько месяцев до его смерти. Он хотел встретиться, подчеркнул, что имеет идею. Но так и не сложилось.

У Александра Жилинского остались жена Александра Мордвинова, два сына от первого брака.