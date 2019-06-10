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вторник, 11 июня 2019 06:20

Александр Запорожец выиграл Всеукраинскую олимпиаду по химии

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- Во второй раз выигрываю всеукраинскую олимпиаду по химии. В прошлом году вошел в тройку. Меня опередили две близняшки из специализированной киевской школы, да жюри всем присудили первое место. В этом году победа была абсолютная - на 10 баллов оторвался от конкурента, - говорит 15-летний Александр ЗАПОРОЖЕЦ из Черкасс.

Он - ученик Первой городской гимназии с углубленным изучением иностранных языков.

В этом году во второй раз выиграл Всеукраинскую олимпиаду по химии.

- Любовь к естественным наукам и механике передалась от дедушки, он был инженером-механиком, - с Александром Запорожцем разговариваем в школьной библиотеке. - С детства я возился с батарейками и двигателями, покупал наборы с химическими опытами. Затем это отошло на второй план. Когда учился в седьмом классе, нашел один из таких наборов. Опять заинтересовался. Начал внимательнее слушать учительницу химии. Тогда занял третье место на городской олимпиаде. Находил в интернете разные опыты и сам их проводил. Однажды не рассчитал и почти устроил пожар. Химия захватывала меня все больше. И я понимал, что мне трудно будет конкурировать с учениками специализированных физико-математических школ. К олимпиаде среди девятиклассников начал готовиться еще летом. Много читал, просматривал ролики в "Ютюбе", экспериментировал. Родители наняли репетиторов. Городскую и областную олимпиады выиграл легко. Всеукраинская состояла из двух частей - практической задачи и теории. За первую получил 60 баллов из 60 возможных. На теории немного недобрал. Трудно было проводить сложные математические расчеты, не имея специализированных знаний. Большинство конкурентов занимаются этим почти каждый день, а у меня всего два урока химии в неделю.

Переходить в специализированную школу парень не хочет.

- Родную школу не оставлю. Понимаю, что без английского языка никуда не сунешься, - говорит Запорожец. - После окончания школы продолжу обучение в Украине. Представители западных фирм активно приглашают наших студентов для обучения и работы. Возможно, когда-то и я туда поеду. Но после того как окончу здесь аспирантуру или докторантуру.

Автор: Юрий СТРИГУН
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