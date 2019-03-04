Александр Дмитерко умер на руках у отца

28 февраля в селе Заставье вблизи Тернополя похоронили 9-летнего Александра Дмитерко. Умер от врожденной аневризмы головного мозга. Заболевание годами никак не проявляется.

- Саша пришел из школы, поел и сел на кровать отдохнуть. Вдруг упал, - рассказывает отец, 35-летний Николай Дмитерко. - Когда "скорая" приехала, у сына еще билось сердце. Но спасти его не смогли.

Александр Дмитерко учился в третьем классе. Вместе со старшей на год сестрой ходил в школу в соседнее село Баворив. Имел младшего брата Матвея.

- В день трагедии в школе был праздник, Саша выступал в вышиванке, - говорит заместитель директора Баворивской школы 46-летняя Мария Гевко. - Семья благополучная, мать за детьми следила. Саша был жизнерадостный, послушный, все хотел знать. Он хорошо рисовал. Советовала родителям отдать мальчика в художественный кружок. На его похороны пришла вся школа. В тот день для него прозвенел последний звонок.