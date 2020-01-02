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пятница, 03 января 2020 05:21

Александр Цекало заплатил экс-жене за смену фамилии

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Российский шоумен и продюсер 58-летний Александр Цекало заплатил бывшей жене Виктории, 35 лет, чтобы она вернула себе девичью фамилию Галушка. В начале 2019-го пара рассталась после 11 лет брака. В феврале Цекало обручился с моделью Дарьей Элвин, 29 лет.

— Александр убежден — новая жена должна носить его фамилию, — говорят в окружении артиста. — Но Дарья отказывалась. Мол, не хочет быть второй, ведь одна Цекало уже есть.

Виктория ездила менять фамилию в Киев с личным юристом. После развода она жила в Москве с дочерью 11-летней Александрой и сыном Михаилом, 7 лет. Мужчина оставил им дом и машину.

Виктория — сестра певицы 37-летней Веры Брежневой. С Цекало познакомилась на модном показе. Имела в Киеве магазин секонд-хенда, где продавали вещи украинских и российских знаменитостей. Сейчас воспитывает детей.

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Дата
03
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