5-летний Мартин Уманский работает радиоведущим

— Как-то у сына спросили, хочет ли быть радиоведущим. Он удивился: "Зачем им становиться? Я уже им являюсь", - говорит радиоведущий Алексей Ямайский, 32 года. Настоящая фамилия - Уманский. Его сын 5-летний Мартин полгода ведет авторскую передачу "Скадуш" на ужгородском "Радио Еден".

- Когда сын был младенцем, я записывал все его звуки, - вспоминает Алексей. - Использовал их в своей радиопрограмме. В эфире рассказывал интересные истории о малом. Впоследствии Мартин начал приходить ко мне на работу. Как-то в прямом эфире рассказал о своих делах в садике. Слушателям это понравилось. После того еще несколько раз вел программу вместе со мной.

Полгода тому назад я решил создать собственное "Радио Еден". Впервые вышли в эфир 19 января. Мартин наблюдал за моей работой. Сказал, что хочет иметь авторскую передачу. Я заказал ему костюм, смонтировал заставку для программы.

Парень выходит в эфир под псевдонимом Ямайкович Ямайский. В передаче рассказывает о посмотренных им мультиках и фильмах. Анализирует сюжет, дает характеристику героям.

- Мартин ведет передачу два раза в неделю, она длится полчаса, - добавляет Алексей. - Графика у сына нет - выходит в эфир, когда есть время. Перед тем всегда тщательно готовится.

- Один лаз мы с папой устроили ладиодискотеку, - говорит Мартин. Букву "р" не выговаривает. - Плигласил длузей из садика. Мы танцевали, ели пиццу и много лазговаливалили.

Денег за работу парень не получает.

- Вместо зарплаты покупаю Мартину киндеры или игрушки "Лего-Ниндзяго", - говорит Алексей. - Когда гуляем по городу, его часто узнают и хвалят. Один мужчина говорил: "Ты еще такой маленький, а делаешь вещи, которые и некоторым взрослым не по силам".