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среда, 30 декабря 2020 00:41

"10 месяцев набивала руку, чтобы плести вслепую"

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- В 2013-м сын Павел участвовал в Революции Достоинства. Потом одним из первых ушел на фронт. Денег у меня не было, потому что собирала на слуховой аппарат. Думала — чем могу помочь нашим военным? Начала вязать. Умела еще со школы. Но плести вслепую — проблематично. 10 месяцев набивала руку. Начинала с шарфов, потом перешла на варежки. Сын сказал, что на фронте это очень важная вещь, — говорит 62-летняя Валентина МАЗУРИК из Луцка. Женщина - незрячая. Для военных на Донбассе связала 2145 пар перчаток.

— Первыми на фронт передала 118 пар, — рассказывает. - Где-то 70 связала из своих ниток, а с остальными помогли волонтеры. Обратилась в Луцкий горсовет. Попросила, чтобы привезли ниток на варежки для воинов. Принесли через несколько дней. А потом и люди стали отдавать то, что им не нужно. Присылали нити из 12 областей. Из одного монастыря привезли мешок. А потом еще столько передал мужчина из Черкасс.

- Пару варежек вяжу 8 часов, - продолжает Валентина Михайловна. - Иногда работаю по 12-14 часов в день. Тяжеловато, но как есть. Когда вяжу, слушаю радио или аудиокниги. Навязываю целые коробки, которые волонтеры доставляют на Донбасс. Полтора месяца тому назад сдала очередную партию. Следующую готовлю на праздники.

Варежки практичные, с открытыми пальцами. Цвета подобраны так, чтобы подходили к месту и условиям службы. Все эксклюзивные, ведь ручная работа. Некоторые говорят мне: "Не вяжи рукавицы, потому что уже война заканчивается". Отвечаю: "Не переживайте, военные еще там долго будут".

Валентина Мазурик раньше работала бухгалтером-финансистом. Зрение потеряла в начале 2010-х.

— До 2008 года видела одним глазом, - говорит. - А потом переболела гриппом и совсем начала слепнуть. Когда полностью перестала видеть, все училась делать заново. Позже получила воспаление уха и оглохла. Даже не слышала, как дрель работала, пока не начала пользоваться слуховым аппаратом.

Автор: Наталия ЛУЦЕНКО
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