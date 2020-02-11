"1 мая 1986 года заставила детей идти парадом на Киев"

- Валентина Шевченко имела репутацию "железного сапога", угнетателя всякого свободомыслия и диссидентства. В начале 1980-х она сказала актеру Ивану Миколайчуку: "Вы ошибаетесь, если думаете, что мы не видим националистических подтекстов "Вавилона ХХ" и всего вашего поэтического кино. За это придется отвечать. Недолго осталось", - говорит журналистка 51-летняя Мирослава Барчук о советской партийной деятельнице Валентине Шевченко. Умерла в столичной больнице "Феофания" на 85-м году.

Валентина Шевченко была родом из Кривого Рога на Днепропетровщине. Родилась в семье шахтера. Окончила географический факультет Киевского университета им. Тараса Шевченко.

Работала в Министерстве культуры УССР. В 1985-м стала председателем президиума Верховного Совета Украины.

- Эта украиножерка уничтожала нашу культуру, - рассказывает филолог 38-летняя Оксана Соколик из Дрогобыча Львовской области. - Она преследовала Ивана Миколайчука, не давала печататься Лине Костенко, уничтожала украинских художников и их произведения. На "день труда" 1 мая 1986 года она заставила детей идти парадом на Киев. Это было сразу после аварии на Чернобыльской АЭС.

Из политики Шевченко ушла после распада Советского Союза. Редко появлялась на публике, интервью не давала. Ее похоронили на Байковом кладбище в Киеве. У нее остались сын и внуки.