Путин с помощью нелегалов расшатывает Европейский Союз

МІГРАНТІВ ДОВЕДЕТЬСЯ РОЗМІЩАТИ І ПРИЙМАТИ ВЛАСНИМ КОШТОМ

Німецька канцлерка Анґела Меркель 15 листопада мала телефонну розмову з білоруським диктатором Олександром Лукашенком. Обговорювали необхідність допомогти біженцям, які скупчилися на білорусько-польському кордоні. Мінськ із кінця травня не перешкоджає, а почасти і сприяє нелегальному проникненню мігрантів у Євросоюз через свою територію. І от тепер із самозванцем, який захопив владу у своїй державі та жорстоко придушив мирні протести, знову розмовляють. Шантаж удався.

Лариса ВОЛОШИНА, публіцистка

Лукашенко відпрацьовує свій порядок денний. Того дня, коли розмовляв із Меркель, він спробував посилити ефект. Запевнив, що "триває активна робота, щоб умовити людей повернутися додому, але вони цього не хочуть". Звісно, не хочуть. Польське міністерство оборони опублікувало відео, на якому видно, як білоруські силовики застосовують техніку та зброю проти польських прикордонників, прикриваючись знедоленими людьми. Таким чином Європі продемонстрували: "Я знаю, що ви знаєте. Але я також знаю, що нічого ви мені не зробите". Лукашенко розуміє, що робить. Він піднімає ставки та знущається. Усе це нагадує постапокаліптичну катастрофу. Коли світом правлять покидьки, а людство неспроможне об'єднатися, щоб повернутися до цивілізованих практик співіснування.

Лукашенко розуміє, що робить. Він піднімає ставки та знущається

В ЄС поведінку Білорусі на­звали гібридною атакою й пообіцяли запровадити нові обмежувальні заходи. Наступним кроком має стати ухвалення п'ятого пакета санкцій проти режиму Лукашенка. Повідомляють, що під них можуть потрапити керівники авіакомпаній і туристичних агенцій, а також 30 білоруських чиновників, які, ймовірно, причетні до перевезення мігрантів і транспортування їх до кордонів Польщі, Литви та Латвії. Ще одним фігурантом санкцій може стати білоруська державна авіакомпанія "Белавіа", яку підозрюють у перевезенні мігрантів у Білорусь. І тут Мінськ робить хід конем. Пресслужба Лукашенка повідомляє, що він запропонував Меркель вивезти мігрантів літаками "Белавіа" в Німеччину, а саме до Мюнхена.

Щодо України, то тут ситуація між поганою і ще гіршою. Вже лунають голоси розміщати мігрантів в Україні. Експерт із зовнішньополітичних питань фракції Соціал-демократичної партії в німецькому бундестазі Нільc Шмід запропонував, щоб тисячі мігрантів доставили у третю країну за межами ЄС. Тобто в Україну, де вони мають пройти через процедури отримання притулку. Якщо Київ погодиться, то це загрожує стабільності держави. Якщо ні – то в путінських симпатиків у ЄС з'явиться привід вказувати на те, що Україна далека від цінностей гуманізму.

Під загрозою може опинитися безвізовий режим для України

Навіть якщо мігранти почнуть прибувати самотужки, це все одно поставить Київ у незручне становище. Під загрозою може опинитися безвізовий режим. Наша країна буде змушена гарантувати безпеку європейських кордонів. Мігрантів доведеться розміщати і приймати власним коштом, а потім стежити, щоб вони не рухалися далі. Спровокувавши міграційний колапс, білоруський правитель не тільки мститься за посилення західних санкцій щодо свого режиму, а й домагається легітимації. Одразу згадується путінське: "Ми будемо стояти за жінками й дітьми. Не перед, а позаду".

Автор: gettyimages.com Тисячі нелегальних мігрантів із Близького Сходу та Північної Африки зібралися біля білорусько-польського пункту пропуску ”Брузги – Кузниця”. Хочуть отримати притулок у Європейському Союзі. 18 листопада 2021 року, Гродно, Білорусь

До речі, про Путіна. Головним вигодонабувачем мігрантської кризи є він. Путін і справді стоїть позаду Лукашенка. Причина тут очевидна – Крим. Після захоп­лення українського півострова Москва не має інших шляхів повернення у велику політику, крім дестабілізації та фрагмен­тації об'єднаного світу. Розбещені повоєнним миром та економічним зростанням європейці готові заплющувати очі на багато що. Але щодо окупації Криму – тут позиція одностайна. Тому російський лідер зацікавлений у дестабілізації Європи. Його мета – розвал Євросоюзу, підривання єдиної позиції. Саме тому Путін наса­джує хаос і створює проблеми скрізь, де це можливо. А потім з'являється в ролі єдиного приборкувача тих диктаторів-чудовиськ, яких сам же породив.

Кремль поступово посуває правові лінії, які ще тримають цивілізований світ у межах стабільності

Повернення людей, які намагаються отримати притулок, у країну, де їм може загрожувати небезпека, суперечить міжнародному праву. Сьогодні налякана Європа відгороджується від гібридних мігрантів, навіть не дослідивши, а чи мають вони право отримати статус біженців. Європейські бюрократи знаходять хитромудрі пояснення, чому газогін "Північний потік-2" не має підпорядковуватися загальновизнаним європейським правилам. Усе це результат російської гібридної агресії, якої світ воліє не помічати. А завтра – як сподіваються в Москві – знайдуться ті, хто погодиться поговорити про законність анексії. Таким чином володар Кремля поступово посуває правові лінії, які ще тримають цивілізований світ у межах стабільності. Шкода, що при цьому страждають люди, яким, можливо, і справді немає куди діватися після захоплення їхньої країни фанатиками.

У цій кризі найстрашнішим є те, що за хамством і провокаціями Москви та Мінська геть забулося головне – мова йде про дітей і жінок, яких знахабнілі диктатори використовують заради своїх огидних цілей.