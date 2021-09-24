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Аби мати спокій
– Поговори з моєю мамою, бо буде, як і тоді, – просить кума. Попереднього разу посварилася з матір'ю через вибори, не розмовляли сім ...
понедельник, 27 сентября 2021 17:00
Олег Снігур
Олег Снігур
Олег Снігур

Аби мати спокій

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– Поговори з моєю мамою, бо буде, як і тоді, – просить кума.

Попереднього разу посварилася з матір'ю через вибори, не розмовляли сім місяців. Помирилися, коли кума потрапила в лікарню. Зараз подруга хоче тітку Любу вакцинувати, бо має діабет і проблеми з тиском. Та щепитися боїться. Попри те, що скоро Україна перейде в жовту зону карантину, а вона викладає математику у школі. Заклад можуть перевести на дистанційну роботу.

– Та ніхто не знає, як воно буде. Батьки не хочуть віддаленого на­вчання. Може вийти так, що укол зроблю, а нас не закриють, – каже тітка телефоном. – Краще почекаю.

Її колега важко перенесла першу дозу й не хоче робити другу. Інша вагітна, і відмовитися від щеплення їй порадила лікарка. Двоє учителів торік перенесли коронавірус без ускладнень і не бояться повторного зараження. Теж відмовляються від вакцини.

За кілька днів знову зідзвонюємося. Мати куми жаліється, що директор пригрозив урізати зарплату, якщо школа перейде на дистанційне навчання.

– Дівчата дізналися, як той сертифікат про вакцинацію робиться. Раніше можна було за 2500 гривень узяти. Зараз та жінка боїться за такі гроші їх видавати. Певно більше хоче, – каже. – Лариса радить купити документ, аби мати спокій на цілий рік.

Автор: Оксана СНІГУР
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