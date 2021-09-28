"Знахарка" выманила у 73-летнего мужчины более полумиллиона

Мошенница выманила у пенсионера с Полтавщины более полумиллиона гривен. Фото: bank.gov.ua

На Полтавщине мошенница обманула 73-летнего жителя города Хорол Лубенского района.

Под предлогом снятия порчи она выманила у него около 600 тыс. грн, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"26 сентября во двор пенсионера зашла неизвестная женщина, которая под предлогом снятия порчи выманила у него около 600 тысяч гривен", - рассказали полицейские.

Следователи открыли уголовное производство. Мошенницу разыскивают.

В Прилуках на Черниговщине 67-летняя женщина отдала мошенницам $ 30 тыс., € 1,5 тыс. И 20 тыс. В общем - около миллиона грн. За эти деньги две незнакомки должны были снять порчу, которую "увидели" на заявительнице и от которой якобы страдает вся семья женщины.