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воскресенье, 16 июня 2019 13:54

Змея укусила женщину на Львовщине

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Змея укусила женщину на Львовщине
Змеи нападают из высокой травы, кустов или в лесу. Фото: James Common / Pixabay

Во Львовской области змея укусила за ногу женщину. Пострадавшая находится в больнице, сообщают в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

"15 июня в 23:00 в реанимационное отделение Сколивской центральной районной больницы поступила женщина, 1963 года рождения, жительница с. Рыков. Поставили диагноз "укус змеи верхней части левого бедра", - говорится в сообщении.

Медики говорят, что женщина в состоянии средней тяжести.

Чрезвычайники предостерегают жителей области быть осторожными, отправляясь в лес или на природу.

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"Если случайно увидели пресмыкающегося рядом с собой - не паникуйте, не приближайтесь и не делайте резких движений. Спокойно отойдите. У них плохое зрение и слух, но своим телом они хорошо улавливают колебания земли на расстоянии 10-15 метров. Будьте внимательны в местах, где можно встретить змей: высокая трава, кусты, лес. Отправляясь в лес лучше надевать высокую, плотную обувь, которую змея не прокусит", - пояснили в ДСНС.

24 апреля в селе Щербани Полтавской области мужчину укусила змея, когда косил траву. Это был первый случай в этом году.

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Дата
16
июня

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