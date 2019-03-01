Жителю многоэтажки подвесили гранату на дверь

В киевской многоэтажке 1 марта обнаружили гранату. Взрывоопасный предмет висел на входной двери квартиры на третьем этаже пятиэтажного дома.

Инцидент случился на улице Ереванской, 8, пишет Информатор.

Фото: Дмитрий Щерблюк

Как сообщается, вызов на линию 102 поступил около 7:30. Гранату на дверях заметили соседи и позвонили в полицию. Прибывшие на место патрульные окружили вход к парадному и никого не впускали до приезда специалистов. Взрывотехники осмотрели подозрительный предмет и сняли его с двери. После разбора стало ясно, что это муляж гранаты Ф-1 и никакой опасности он не представляет.

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Жители парадного говорят, что уже несколько месяцев регулярно на дверях писали слово "Вор". Сегодня с надписью появилась и граната. Ее повесили рычагом в отверстие для дверной ручки.

28 февраля, в Киеве на Оболони примерно около 11:30 прогремел мощный взрыв. Взорвалась граната в автомобиле на проспекте Героев Сталинграда, 24а.