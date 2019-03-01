Жителю многоэтажки подвесили гранату на дверь

В киевской многоэтажке 1 марта обнаружили гранату. Взрывоопасный предмет висел на входной двери квартиры на третьем этаже пятиэтажного дома.
Инцидент случился на улице Ереванской, 8, пишет Информатор.
Как сообщается, вызов на линию 102 поступил около 7:30. Гранату на дверях заметили соседи и позвонили в полицию. Прибывшие на место патрульные окружили вход к парадному и никого не впускали до приезда специалистов. Взрывотехники осмотрели подозрительный предмет и сняли его с двери. После разбора стало ясно, что это муляж гранаты Ф-1 и никакой опасности он не представляет.
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Жители парадного говорят, что уже несколько месяцев регулярно на дверях писали слово "Вор". Сегодня с надписью появилась и граната. Ее повесили рычагом в отверстие для дверной ручки.
28 февраля, в Киеве на Оболони примерно около 11:30 прогремел мощный взрыв.
Взорвалась граната в автомобиле на проспекте Героев Сталинграда, 24а.
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