Жили в сарае и бесплатно работали: из трудового рабства освободили людей

Фото: Национальная полиция

30-летний житель Скадовского района Херсонской обл. удерживал людей в трудовом рабстве

Он заставлял работников безвозмездно работать на полях местных фермеров, сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Херсонской обл.

О незаконном содержании людей сообщили двое работников.

"Они объяснили, что их заставляли работать на полях и работу не оплачивали. Мужчинам удалось убежать и они сразу обратились в полицию", - говорится в сообщении.

Работников освободили.

"В так называемом "трудовом лагере" находились 13 человек в возрасте от 19 до 53-х годов, среди них две женщины. Владелец домовладения называл себя бригадиром и сдавал своих пленников в аренду местным фермерам. Люди работали на полях под палящим солнцем с 05.00 и до сумерек ", - рассказали в полиции.

Освобожденные рассказали, что хозяин психологически давил на них и запугивал. Деньги за работу обещал выплатить в конце летнего сезона.

13 человек жили в сарае в антисанитарных условиях.

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Вербовщик искал рабочих среди социально незащищенных категорий населения преимущественно в Кировоградской и Закарпатской обл.

"Обещал достойную зарплату, бесплатное проживание и питание. Когда же люди попадали на место, на них осуществляли психологическое давление и принуждали к тяжелому труду. Деньги за полевые работы пленников вербовщик забирал себе. При этом сами работники работали только за спальное место и еду", - добавили в полиции.

Открыли уголовное производство. Продолжаются следственные действия.

В Словакии с трудового рабства освободили трех украинцев от 17 до 30 лет. 2019 их выманил на работу в Трнаву 28-летний мужчина, пообещав им хорошо оплачиваемую работу.