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пятница, 24 июля 2020 13:34

Жили в сарае и бесплатно работали: из трудового рабства освободили людей
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На Херсонщине людей освободили из трудового рабства
Фото: Национальная полиция
На Херсонщине людей освободили из трудового рабства
На Херсонщине людей освободили из трудового рабства
На Херсонщине людей освободили из трудового рабства
На Херсонщине людей освободили из трудового рабства

30-летний житель Скадовского района Херсонской обл. удерживал людей в трудовом рабстве

Он заставлял работников безвозмездно работать на полях местных фермеров, сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Херсонской обл.

О незаконном содержании людей сообщили двое работников.

"Они объяснили, что их заставляли работать на полях и работу не оплачивали. Мужчинам удалось убежать и они сразу обратились в полицию", - говорится в сообщении.

Работников освободили.

"В так называемом "трудовом лагере" находились 13 человек в возрасте от 19 до 53-х годов, среди них две женщины. Владелец домовладения называл себя бригадиром и сдавал своих пленников в аренду местным фермерам. Люди работали на полях под палящим солнцем с 05.00 и до сумерек ", - рассказали в полиции.

Освобожденные рассказали, что хозяин психологически давил на них и запугивал. Деньги за работу обещал выплатить в конце летнего сезона.

13 человек жили в сарае в антисанитарных условиях.

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Вербовщик искал рабочих среди социально незащищенных категорий населения преимущественно в Кировоградской и Закарпатской обл.

"Обещал достойную зарплату, бесплатное проживание и питание. Когда же люди попадали на место, на них осуществляли психологическое давление и принуждали к тяжелому труду. Деньги за полевые работы пленников вербовщик забирал себе. При этом сами работники работали только за спальное место и еду", - добавили в полиции.

Открыли уголовное производство. Продолжаются следственные действия.

В Словакии с трудового рабства освободили трех украинцев от 17 до 30 лет. 2019 их выманил на работу в Трнаву 28-летний мужчина, пообещав им хорошо оплачиваемую работу.

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Дата
24
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