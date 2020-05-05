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вторник, 05 мая 2020 21:30

Жила только для дочери: учителя рассказали о обезглавленной девочке и ее матери

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Жила только для дочери: учителя рассказали о обезглавленной девочке и ее матери
На Харьковщине простились с 13-летней Кристиной Пьяновой, которую убили и обезглавили. В преступлении подозревают ее мать, 38-летнюю Татьяну. Фото: скриншот с видео newsroom.kh.ua

13-летняя Кристина Пьянова из села Подворки под Харьковом, которую убили и обезглавили, была очень спокойным и неконфликтным ребенком. Об этом рассказали учителя и воспитательница детского сада убитой девочки на ее похоронах.

"Порядочная, спокойная, добрая ученица. Я лично у нее ничего не преподавал. Но знаю из общения с коллегами, никогда не было конфликтов у преподавателей с Кристиной. Всегда была отзывчивой, хорошо училась, выполняла все домашние задания, все поручения классного руководителя" , - сказал один из школьных учителей, передает ТСН.

Также о Кристине рассказала ее воспитательница.

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"Я была воспитателем, вела ее до 6 лет. Девочка была трудолюбивая, послушная, спокойная, она очень хорошо дружила и играла с детьми. Она никогда никого не обижала. Ребенок был просто чист", - рассказала женщина.

По словам воспитательницы, мама воспитывала девочку "очень хорошо". Жила для нее.

"Мама была из бедной семьи, но если ребенок нес из садика игрушку, ее мама заставляла всегда отдать. Девочка была чистая, аккуратная. Но так сложилось, что человек, видимо, психически заболел внезапно. Надо простить. Жаль, конечно, девочку . Ребенок был очень светлый, очень хороший, и она еще была трудолюбивой. Она любила и убрать посуду со стола, помочь. Она очень хорошо занималась, она была очень старательная", - добавила воспитательница.

5 мая на Харьковщине простились с 13-летней Кристиной Пьяновой, которую убили и обезглавили. В преступлении подозревают ее мать, 38-летнюю Татьяну. Церемония прощания прошла на кладбище в поселке Подворки, где жила семья. Провести школьницу в последний путь пришли соседи, а также друзья и учителя Кристины, и отец, Виталий Пономаренко.

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