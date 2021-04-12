Жгут просто во дворах: в столице утилизируют автомобильные шины

В Киеве утилизируют автомобильные шины, просто сжигая их под открытым небом.

Так муниципальные чиновники выполняют постановление мэра Киева Виталия Кличко, который приказал коммунальщикам собрать все покрышки, но забыл сказать как нужно их утилизировать, написал бывший исполняющий обязанности председателя Государственной экологической инспекции Егор Фирсов в Facebook.

"Вот так, как на фото, муниципальные чиновники Киева утилизируют автомобильные покрышки, просто сжигая их под открытым небом. Виталий Кличко давал приказ коммунальщикам собрать все покрышки, но забыл сказать, как их утилизировать. В воскресенье, в солнечный весенний день, вся Троещина покрылась вонью ", - написал Фирсов.

Фото: tsn.ua

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Известно, что 11 апреля шины жгли и в Днепровском районе города, пишет tsn.ua. Прямо возле многоэтажных домов и гаражей.

"Посмотрела в окно, а там все затянуто черным дымом, почти ничего не видно. Закрыли все окна, запах был просто невыносимым. Как выяснилось, кто-то поджег кучу шин и мусора", - рассказала местная жительница Елена.

На место ЧП происшествия прибыли пожарные и потушили огонь.

В Киеве мужчина 20 лет сносил мусор в 2-комнатною квартиру, заставив ее до самого потолка. Нес сломанною технику, ободранною мебель, макулатуру, детские рюкзаки и зонты.