Жену экс-депутата заочно взяли под стражу

31-летней Анне Жук заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Женщину подозревают в убийстве мужа, экс-депутата городского совета 35-летнего Анатолия Жука. Фото - npu.gov.ua

31-летней Анне Жук заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Такое решение принял Заречный районный суд г. Сумы 27 февраля по ходатайству прокуратуры. Женщину подозревают в убийстве мужа, экс-депутата городского совета 35-летнего Анатолия Жука.

До этого подозреваемую объявили в розыск по линии Интерпол и предоставили разрешение на ее задержание. Прокуратура готовит в компетентные органы Российской Федерации запрос о выдаче указанного лица, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

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7 сентября в прошлом году жене потерпевшего объявлено о подозрении. Ей грозит до 15 лет за решеткой.

2 августа 2018 в г. Суми во дворе собственного частного дома отец обнаружил тело своего 35-летнего сына Анатолия Жука. Он был председателем общественной организации, депутатом Сумского городского совета 6 созыва и экс-директором Департамента градостроительства и земельных отношений Сумского городского совета. На теле потерпевшего обнаружены два огнестрельных ранения, а рядом найден пистолет. В ходе следствия собрано достаточно веские доказательства того, что это преступление совершила жена Анатолия Жука. После убийства 8 августа 2018 женщина вместе с ребенком и водителем, с которым она имела близкие отношения, пересекла государственную границу Украины вне пункта пропуска и уехала в Российскую Федерацию.