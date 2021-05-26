Женщины работали под угрозами: разоблачили организаторов борделя

"Бизнес" организовали три человека - 24-летний мужчина и две женщины в возрасте 25 и 56 лет. Фото: dp.npu.gov.ual

В Днепре оперативники управления миграционной полиции ГУ Нацполиции в Днепропетровской области разоблачили бордель.

Часть его работниц шантажом и угрозами заставляли продолжать обслуживать клиентов, сообщили в Международном обществе по правам человека.

"Бизнес" организовали три человека - 24-летний мужчина и две женщины в возрасте 25 и 56 лет. Они арендовали несколько квартир в Днепре и втянули в занятие проституцией около двух десятков женщин.

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Некоторые из них впоследствии пытались оставить эту профессию, но их шантажом и угрозами заставляли продолжать работу в борделе и забирали большую часть так называемой "выручки".

Соучастникам сообщили о подозрении. Теперь им грозит до семи лет лишения свободы.

Следствие продолжается.

В Одессе разоблачили трех сутенерок в возрасте от 26 до 30 лет, которые устроили бордель в квартире в Приморском районе города. Час интимных услуг стоил в нем 1,2 тыс. грн. Просуществовал бордель не менее пяти месяцев.