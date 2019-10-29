Женщину загрыз неизвестный зверь

В Черниговской области неизвестный зверь загрыз 70-летнюю женщину. Фото - Район Рожище

В городе Семеновка Черниговской области неизвестный зверь загрыз 70-летнюю женщину.

Ее нашли на пороге дома местные жители. На тот момент она была еще жива. У пенсионерки были страшные травмы от укусов, передают "Факты".

Женщину госпитализировали. В реанимации она пробыла почти сутки, однако врачам не удалось ее спасти. Пока неизвестно, какой именно хищник загрыз женщину.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Неизвестный зверь загрыз 25 собак

"Пятьдесят на пятьдесят. Больше допускают, что бродячая собака. Или волк. У нас же на территории еще и волки водятся. Есть подозрение, что это чья-то собака", - рассказал участковый офицер полиции Сергей Бублик.

Кроме того, в городе ходят слухи, что жестоко расправиться с пенсионеркой могли свиньи.

В больнице Полтавы умерла 25-летняя женщина, на которую напала стая собак. Потерпевшая в результате нападения 7 агрессивных животных получила скальпированную рану головы и множественные рваные раны тела.