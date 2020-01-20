Женщину с ребенком подожгли в доме

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В Хмельницкой области арестовали 55-летнего мужчину, которого подозревают в поджоге дома бывшей сожительницы.

Происшествие случилось в селе Сербивка Староконстантиновского района. В момент поджога в доме были дочь и внучка женщины, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Мужчина навеселе пришел к дому бывшей сожительницы. С помощью легковоспламеняющегося вещества поджег веранду дома и двери в хозяйственного помещения. Оба здания были уничтожены огнем. На момент возгорания в доме была дочь и внучка хозяйки. К счастью, они не пострадали", - сказано в сообщении.

Следствие продолжается. Мужчину за содеянное могут посадить на 10 лет.

32-летнюю Анну Рыжук из села Малая Горбаша на Житомирщине поджег в доме бывший муж. Перед тем поджег женщине хлев и угрожал. Так отомстил, что выгнала его из дома за кражу у соседки. Женщина с двумя сыновьями и четырьмя дочерьми в возрасте от 5 до 16 лет с трудом спаслись от пожара. Мужчину задержали. Он в содеянном сознался.