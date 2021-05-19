Женщину посреди улицы порезал бывший

В Стрые на Львовщине 37-летний мужчина напал посреди улицы с ножом на бывшую жену.
46-летняя женщина с проникающим ножевым ранением в живот была госпитализирована. Мужчину задержали, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
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"Мужчина напал на бывшую жену на улице Кравецкой. Там между ними произошел конфликт", - рассказали полицейские.
Вскоре суд изберет подозреваемому меру пресечения. Ему грозит до восьми лет тюрьмы.
В Самборе Львовской области мужчина ранил ножом в грудь 50-летнюю жену. При этом он не вызвал медиков, а два дня самостоятельно "лечил" раненую. Через два дня женщина от полученных травм скончалась. У нее были повреждены легкое и диафрагма, по заключению экспертов.
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