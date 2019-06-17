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Женщину окатило серной кислотой на предприятии

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Женщину окатило серной кислотой на предприятии
Серной кислотой окатило работницу "Днепроазота". Фото: 112Фото: 112

В городе Каменское на предприятии "Днепроазот" сотрудницу окатило серной кислотой.

"Предварительно, у аппарата по неизвестным причинам сорвались шланги, внутри которых была серная кислота. Вещество попала на лицо, грудь, руки и предплечья женщины", - сообщает "Информатор".

Ее доставили в больницу с ожогами 1-ой и 2-й степени.

"Днепроазот" возьмет на себя все расходы на лечение и реабилитацию пострадавшей работницы предприятия.

Сейчас на заводе проводятся проверки.

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Выясняется, что стало причиной несчастного случая, были ли соблюдены работницей все инструкции при выполнении производственно-технических работ.

В Киеве на территории старой автозаправки произошел нещасный случай, в результате которого погиб человек.

Работник осуществлял работы с генератором, как вдруг тот загорелся. Огонь перебросился на мужчину. Он умер от полученных ожогов на месте.

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Дата
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