Женщину окатило серной кислотой на предприятии

Серной кислотой окатило работницу "Днепроазота". Фото: 112Фото: 112

В городе Каменское на предприятии "Днепроазот" сотрудницу окатило серной кислотой.

"Предварительно, у аппарата по неизвестным причинам сорвались шланги, внутри которых была серная кислота. Вещество попала на лицо, грудь, руки и предплечья женщины", - сообщает "Информатор".

Ее доставили в больницу с ожогами 1-ой и 2-й степени.

"Днепроазот" возьмет на себя все расходы на лечение и реабилитацию пострадавшей работницы предприятия.

Сейчас на заводе проводятся проверки.

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Выясняется, что стало причиной несчастного случая, были ли соблюдены работницей все инструкции при выполнении производственно-технических работ.

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