Женщину облили кислотой в подъезде дома

В Запорожской области неизвестный облил кислотой 51-летнюю женщину. Фото: actual.today

В Бердянске Запорожской области неизвестный облил кислотой 51-летнюю женщину в подъезде дома. Пострадавшая в больнице

Происшествие случилось на ул. Владимира Довганюка 15 февраля около 20:00, пишет "ПроБердянск".

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Женщина получила химические ожоги лица и глаз, а также ротовой полости. Может потерять зрение.

В полиции факт нападения подтвердили. Злоумышленника разыскивают. Дело расследуют как нанесение умышленных телесных повреждений.

В Мелитополе Запорожской области неизвестный бросил женщине в лицо банку с кислотой. Нападение произошло в подъезде многоэтажки на ул. Героев Украины.