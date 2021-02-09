Женщину на дороге переехали 2 автомобиля

Женщина получила телесные повреждения Фото: gorod.dp.ua

На Прикарпатье на дороге Надворная - Ивано-Франковск 55-летнюю женщину переехали 2 автомобиля.

Она шла по правому краю проезжей части в попутном направлении движения автомобилей, когда на нее наехал автомобиль ЗАЗ. За рулем был 38-летний мужчина, сообщили в управлении по вопросам гражданской защиты ОГА.

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После того, как на женщину наехал ЗАЗ, ее отбросило назад, где на нее наехал автомобиль Fiat Doblo. За рулем был 24-летний мужчина.

В результате аварии женщина получила телесные повреждения.

На мосту Патона в столице пассажир ВАЗа несколько раз перевернулся в машине, вылетел из салона и сразу поднялся. Автопроисшествие произошло в ночь на 7 февраля.