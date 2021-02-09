Женщину на дороге переехали 2 автомобиля

На Прикарпатье на дороге Надворная - Ивано-Франковск 55-летнюю женщину переехали 2 автомобиля.
Она шла по правому краю проезжей части в попутном направлении движения автомобилей, когда на нее наехал автомобиль ЗАЗ. За рулем был 38-летний мужчина, сообщили в управлении по вопросам гражданской защиты ОГА.
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После того, как на женщину наехал ЗАЗ, ее отбросило назад, где на нее наехал автомобиль Fiat Doblo. За рулем был 24-летний мужчина.
В результате аварии женщина получила телесные повреждения.
На мосту Патона в столице пассажир ВАЗа несколько раз перевернулся в машине, вылетел из салона и сразу поднялся. Автопроисшествие произошло в ночь на 7 февраля.
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