Женщину, которая обезглавила дочь, привезли в суд: что она рассказала

Татьяна Пьянова убила и обезглавила 13-летнюю дочь. Фото: facebook.com/anyajurchenko

В Харькове выбирают меру пресечения 38-летней Татьяне Пьяновой из села Подворки Дергачевского района. Утром ее задержали с головой 13-летней дочери Кристины в пакете. Тело с более чем двумя десятками ножевых ранений нашли дома.

В суд женщину привезли завернутую в простыню и босую. Она скандалила с судьей и присутствующими. А также отказалась объяснять, что произошло.

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"Не лезьте в мою жизнь, не ваше дело, что случилось. И дочь у меня не Кристина, а Ева. За свою дочь я проливаю кровь. Выйду отсюда и подам на всех иск к Богу", - сказала Татьяна.

Следователи просят взять женщину под стражу без права на залог.

40-летний житель Подворок сообщил в полицию, что нашел в доме обезглавленное тело 13-летней племянницы. За 2 ч. до того в Харькове задержали голую женщину, несшую в пакете голову.