Женщине разрубили голову и ограбили. Кем оказался подозреваемый

На Харьковщине задержали 56-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве 68-летней женщины. Ее тело нашли в собственном доме 2 декабря.
Выяснилось, что подозреваемый - неоднократно судимый. 1 декабря только освободился из мест лишения свободы, сообщили в департаменте уголовного розыска Нацполиции.
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"Только на голове у погибшей эксперты насчитали 10 рубленых ран. Кроме того, из дома женщины было похищено имущество", - сказано в сообщении.
Задержанному сообщили о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения - содержание под стражей.
В Кривом Роге на Днепропетровщине в собственном доме нашли убитой 74-летнюю женщину. Эксперты насчитали на теле жертвы не менее 32 колото-резаных раны грудной клетки. Подозреваемого задержали на Харьковщине. Им оказался ранее судимый 43-летний бывший сожитель невестки погибшей.
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