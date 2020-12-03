Женщине разрубили голову и ограбили. Кем оказался подозреваемый

На Харьковщине задержали 56-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве и ограблении 68-летней женщины. Фото: t.me/dkr_npu

На Харьковщине задержали 56-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве 68-летней женщины. Ее тело нашли в собственном доме 2 декабря.

Выяснилось, что подозреваемый - неоднократно судимый. 1 декабря только освободился из мест лишения свободы, сообщили в департаменте уголовного розыска Нацполиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Охранник детского сада истек кровью

"Только на голове у погибшей эксперты насчитали 10 рубленых ран. Кроме того, из дома женщины было похищено имущество", - сказано в сообщении.

Задержанному сообщили о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения - содержание под стражей.

В Кривом Роге на Днепропетровщине в собственном доме нашли убитой 74-летнюю женщину. Эксперты насчитали на теле жертвы не менее 32 колото-резаных раны грудной клетки. Подозреваемого задержали на Харьковщине. Им оказался ранее судимый 43-летний бывший сожитель невестки погибшей.