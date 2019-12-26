Женщина-военная рассказала о деталях своего избиения

Побили женщину-военную. Фото: Youtube

25 декабря министр обороны Андрей Загороднюк сообщил, что в в воинской части в Одесской области избили жиннку-военнослужащего.

Пострадавшей оказался рядовой Наталья Кулиш. Она рассказала, что телесные повреждения ей нанесла другая военная - Вера Загороднюк. Инцидент произошел еще 14 декабря, сообщили в Радио Свобода.

"Нас отправили шить тенты на машины. Вера заявила, что не будет шить тенты и поедет домой, ей якобы трудно это делать. Я начала возмущаться, завязался конфликт, она начала меня ругать, а затем ударил по зубам и выбила два. Синяк на лице я замазывала, а зубы приклеила и так ходила до 19 декабря. Потом поехала в военный госпиталь ", - рассказала Наталья Кулиш, которая проходит службу в военной части А3438.

По словам пострадавшей, драку видел командир роты обеспечения Михаил Савичев, однако тот все отрицает.

По информации Кулиш, Загороднюк и еще одна военнослужащий, Юлия Пономарева, рассказали следователям, что 19 декабря пришли в квартиру к Кулиш. Там их встретили двое мужчин, признались в избиении военнослужащего.

По словам Наталии, конфликтует в подразделении давно. Служит поваром, но, по ее словам, ей приходилось работать разнорабочим, в частности, ремонтировать помещения, выполнять строительные работы. С самого начала она начала говорить о коррупции в подразделении, но из-за давления и угрозы заявление в военную прокуратуру не написала.

С апреля по декабрь военнослужащий пять раз лечилась в госпитале, в том числе в неврологии и гинекологии.

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