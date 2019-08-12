Женщинам давали деньги в долг, после чего отправляли в сексуальное рабство

Торговцев людьми задержали в Киеве.
Они переправляли женщин за границу для сексуальной эксплуатации, сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
В состав преступной группы входило трое жительниц Ровно. Они искали женщин, которые нуждались в деньгах и занимали им средства. Для возврата средств предлагали женщинам высокооплачиваемую работу в одной из стран Ближнего Востока.
Правоохранители задержали одну из подозреваемых в аэропорту Львова во время отправки женщины за границу. Одновременно в Ровно задержали еще двоих нарушителей закона.
Решается вопрос об объявлении фигурантам дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.
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Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.
Полиция разоблачила бизнес россиянина, который сдавал людей в трудовое рабство под Киевом. Он выбирал социально нестабильных людей, алкоголиков, наркоманов и бомжей и заставлял их работать на тяжелых работах.
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