Женщина жила в сарае с 6-летним сыном

В Житомирській області виявили жінку, яка з 6-річним сином проживала у хліві. Подальшу долю дитини будуть вирішувати органи опіки. Фото: subota.online

На территории Олевской территориальной общины в Житомирской области 32-летняя женщина с 6-летним сыном жили в хлеву.

Из-за пьянства ее выгнали из арендованного жилья, поэтому она поселилась фактически под открытым небом. Тревогу забили работники социальных служб и обратились в полицию, сообщает интернет-издание "Суббота".

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"Раньше женщина уже неоднократно попадала в поле зрения полицейских. Ранее она арендовала в селе жилье, но из-за постоянных пьянок собственники жилья ее выселили. После этого женщина вместе с ребенком поселилась в хлеву", - рассказали полицейские.

Мальчика забрали в медучреждение, а в отношении матери составили админпротокол за невыполнение родительских обязанностей. Дальнейшую судьбу ребенка будут решать органы опеки.

В одном из сел Скадовского района Херсонской области в заброшенном сарае поселились женщина с 7-летним сыном. В помещении не было окон и дверей, вместо кровати на земле лежал старый матрас. Не было продуктов питания, одежды и необходимого для жизни. Еду женщина готовила на костре. Люди рассказали, что раньше не видели эту семью в селе. Мальчик ходил по дворам и просил поесть, выглядел крайне запущенным.