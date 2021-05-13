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четверг, 13 мая 2021 10:34

Женщина заживо сгорела в собственном сарае

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Женщина заживо сгорела в собственном сарае
Загорелся сарай и сухой травяной настил вокруг него. Фото: kv.dsns.gov.ua

В поселке Песковка Бучанского района во время пожара в сарае погибла женщина.

Загорелся сарай и сухой травяной настил вокруг него, сообщили в пресс-службе ГСЧС Киевской области.

"В процессе тушения пожара, во время разбора заваленного здания, в котором хранился садовый инвентарь, разного рода вещи и имущество, спасатели обнаружили обугленное тело погибшей гражданки 1946 года. Пожар локализован в 20:00 и ликвидирован в 20:30. На ликвидацию пожара привлекалось одна единица техники и 3 человека личного состава", - сказано в сообщении.

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Причины пожара и обстоятельства гибели женщины устанавливают.

На Черниговщине 3-летний ребенок погиб на пожаре, за жизнь второго близнеца борются врачи. Загорание возникло в результате детских шалостей с огнем.

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