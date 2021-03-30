Женщина зарезала сожителя, потому что издевался над ней и дочерью

Женщина убила своего сожителя. Мужчина постоянно издевался над ней и дочерью Фото: newday.kherson.ua

В Днепре 33-летняя женщина убила сожителя.

Мужчина постоянно издевался над ней и дочерью. Когда он снова ее избил, женщина схватилась за нож и ударила обидчика.

Женщина 2 года терпела насилие со стороны своего сожителя. Он бил ее, унижал, запугивал, угрожал физической расправой. Также был наркозависимый. Неадекватные состояния бывали у него периодами, но последние полгода они участились, рассказала в соцсетях сотрудница Фонда народонаселения ООН Анна Карпеченкова.

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"Каждый раз, когда она чувствовала опасность от него - она ​​действовала. Искала помощи: вызывала полицию, писала заявления, настаивала на защите. Полиция выносила срочные запретительные предписания, составляла админпротоколы на него. Она отказалась от переезда в безопасное место. Не могла оставить дом и свою бабушку преклонного возраста", - рассказала Анна.

Известно, что дочери женщины 14 лет. Мужчина выставлял ее из дома, угрожал, бил и пинал.

"Что же в этой истории сегодня? Сегодня труп. Обидчика больше нет. Сегодня женщине полиция сообщила о подозрении в совершении убийства, - сказала Карпеченкова.

Женщина добавила, что не знает, как теперь будет жить 14-летняя девушка, ведь на ее глазах произошло убийство.

В городе Березное Ровенской области 46-летний мужчина порезал 15-летнего сына сожительницы. А после того пытался покончить с собой. Между гражданскими супругами вспыхнул конфликт из-за ревности. А парень вступился за мать.