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пятница, 11 сентября 2020 10:33

Женщина задушила своего 1-летнего сына

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Женщина задушила своего 1-летнего сына
Женщина задушила своего 1-летнего сына

8 сентября в Чернобаевскую районную больницу в Черкасской области доставили 1-летнего ребенка с телесными повреждениями. Врачи пытались спасти ребенка, однако мальчик не выжил. По словам врачей, ребенок умер от удушения. Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Черкасской области.

"На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Чернобаевского отделение полиции. Правоохранители провели первоочередные следственные действия, а затем предположили, что к смерти мальчика может быть причастна его мать. Поэтому женщину доставили в отделение полиции, где она призналась в содеянном", – говорится в сообщении.

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В полиции открыли уголовное производство за умышленное убийство малолетнего ребенка. Суд избрал женщине меру пресечения – 60 суток содержания под стражей. Если её вина будет доказана, женщине грозит от 10 до 15 лет лишения свободы, или пожизненное заключение.

В одном из сел Малинского района на Житомирщине 22-летний мужчина в приступе ярости чуть не задушил своего полуторагодовалого сына. Пояснил, что его раздражал плач ребенка и так пытался успокоить мальчика.

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