Женщина выпрыгнула из окна горящей квартиры и упала на авто

В Ровно женщина выпрыгнула из окна своей квартиры, которую охватил пожар.

О дыме, который шел из дома женщины, спасателям сообщили соседи. Они впоследствии увидели на подоконнике женщину, которая прыгнула вниз. Пока медики оказывали помощь пострадавшей, пожарные автолестницей добрались до помещения, пишет tsn.ua. Все было задымленно.

Одна комната выгорела, соседние квартиры от переброски пламени удалось спасти. Потерпевшая сейчас в тяжелом состоянии находится в реанимации.

Фото: radiotrek.rv.ua

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"У больной перелом голени, перелом бедренной кости, перелом костей таза, перелом челюсти. Состояние ее стабильное, находится под наблюдением врачей, она в сознании", - рассказал заместитель главного врача Ровенской городской больницы Игорь Дуднюк.

Причины возгорания устанавливаются.

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