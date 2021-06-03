Женщина выпрыгнула из окна больницы

В Днепре из окна больницы №6 выбросилась 51-летняя женщина. Все обстоятельства смерти устанавливают полицейские. Фото: npu.gov.ua

В Днепре из окна больницы №6 выбросилась 51-летняя женщина. Была больна раком и коронавирусом.

Трагедия произошла сегодня, 3 июня, пишет "Днепр оперативный".

Последний раз живой женщину видели вчера около 22:00. В 5 утра медсестра делала обход палат для проверки состояния пациентов, но женщину в постели не обнаружила. Она начала искать пациентку в отделении, но не нашла. Вернувшись в палату, она выглянула в окно и увидела пациентку на крыше между вторым и третьим этажами.

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О том, что произошло, медики сразу же сообщили сыну погибшей. Предсмертную записку она не оставляла.

На месте работали патрульные и следственно-оперативная группа.

В Золотоноше Черкасской из окна реанимации на третьем этаже больницы выбросилась женщина. Погибла на месте. Она проживала в Ирклиеве на Чернобаевщине, ей было 66 лет. Последние 20 дней она находилась в стационарном отделении больницы с диагнозом коронавирус. У врачей была надежда на выздоровление пациентки, но она сама потеряла веру и впала в депрессию.