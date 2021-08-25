Женщина выпала из окна высотки: подозревают убийство

Фото: УНН

В Киеве на Троещине погибла женщина после падения с балкона седьмого этажа. Трагедия произошла на ул. Оноре де Бальзака поздно вечером 24 августа.

Погибшей было около 30 лет, пишет УНН.

В квартире правоохранители задержали ранее судимого мужчину. Предположительно, он и выбросил женщину с балкона.

На месте происшествия работали криминалисты. Подробности трагедии выясняют.

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В Запорожье две женщины выпрыгнули из окна квартиры на девятом этаже. Сначала прыгнула 39-летняя дочь, а через полчаса 64-летняя мать.