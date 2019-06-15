Женщина выпала из окна многоэтажки

В Киеве женщина по неосторожности выпала из окна. Фото Молодой буковинец

В Киеве из окна многоэтажки выпала 70-летняя женщина.

От полученных травм она погибла на месте, сообщает "Информатор".

Трагедия произошла в Днепровском районе столицы на улице Бородина, 6а.

Утром женщина открыла окно, чтобы помыть стекло или полить цветы. Однако сорвалась вниз. Она была одета в ночную рубашку и теплые носки, а рядом с телом лежала земля из цветочного вазона.

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Причину трагедии установит полиция.

В Киеве из окна 14 этажа выпала 33-летняя женщина после своего дня рождения.