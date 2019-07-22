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понедельник, 22 июля 2019 11:45

Женщина выпала из окна 9-го этажа

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Женщина выпала из окна 9-го этажа
Женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии. Фото: PMG.uaФото: PMG.ua

20-летняя женщина из Мелитополя Запорожской области выпала из окна 9-го этажа и выжила.

Это произошло 22 июля около 6:00, пишет ria-m.tv.

Сейчас женщина находится в реанимации "Областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф". Состояние пострадавшей тяжелое.

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Все подробности выясняет полиция.

7 июня селе Петропавловская Борщаговка Киево-Святошинского района двухлетний ребенок выпал из окна восьмого этажа. Прибывшие медики констатировали смерть мальчика.

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Дата
22
июля

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