Женщина выпала из окна 9-го этажа

20-летняя женщина из Мелитополя Запорожской области выпала из окна 9-го этажа и выжила.
Это произошло 22 июля около 6:00, пишет ria-m.tv.
Сейчас женщина находится в реанимации "Областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф". Состояние пострадавшей тяжелое.
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Все подробности выясняет полиция.
7 июня селе Петропавловская Борщаговка Киево-Святошинского района двухлетний ребенок выпал из окна восьмого этажа. Прибывшие медики констатировали смерть мальчика.
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