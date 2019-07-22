Женщина выпала из окна 9 этажа

Женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии. Фото: PMG.uaФото: PMG.ua

20-летняя женщина из Мелитополя Запорожской области выпала из окна 9 этажа и выжила.

Это произошло 22 июля около 6:00, пишет ria-m.tv.

Сейчас женщина находится в реанимации "Областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф". Состояние пострадавшей тяжелое.

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Все подробности выясняет полиция.

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