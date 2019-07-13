В Житомире женщина совершила самоубийство. Фото: rezonans.cc

В Житомире женщина выбросилась с 8-го этажа жилого дома.

Вчера вечером полиции сообщили, что возле многоэтажного дома в Житомире обнаружили тело, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Житомирской области.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Погибшей оказалась 51-летняя местная жительница.

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"Предварительно установлено, что женщина совершила акт самоубийства, выпрыгнув с верхнего этажа дома. Женщина проживала в квартире, с балкона которой и упала. По собранной информации также стало известно, что ранее у нее уже были неудачные попытки покончить с собой", - сообщили в полиции.

Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия. Назначены судебно-медицинская экспертиза.

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