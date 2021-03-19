Женщина в пакете с гречкой нашла мертвую мышь

о словам активиста по защите прав потребителей Максима Несмиянова, мышь в упакованном пакете оказалась из-за несоблюдения санитарных норм Фото: tsn.ua

В Кривом Роге в пакете с гречкой женщина нашла мертвую мышь.

Она сразу же вернулась в магазин, говорится в сюжете Сніданку с 1+1. По словам активиста по защите прав потребителей Максима Несмиянова, мышь в упакованном пакете оказалась из-за несоблюдения санитарных норм.

"На предприятии, возможно, травили мышей, но производство работало. Мышь попала туда", - говорит Несмиянов.

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Активист посоветовал с жалобой сразу обращаться к производителю.

"Он реально в этом случае виноват, потому что упаковка целая. Ее никто не прогрызал. Если на складах есть еще такая партия, то ее надо взять, провести служебное расследование", - говорит Несмеянов.

Производитель партии этой гречки говорит, что об инциденте услышал впервые. Скорее всего, магазин жалобу не прислал.

Максим Несмеянов советует покупать продукты только у проверенных производителей. Если же компания не реагирует, то нужно писать жалобу в Госпотребслужбу, указать название торговой марки и номер партии. Тогда контролирующие органы начнут расследование.

Татьяна на эмоциях выбросила пачку гречки с мишатиной сразу и не записала все необходимые данные. И теперь не сможет защитить свои права по закону.

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