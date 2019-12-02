Женщина в больнице пыталась задушить 5-месячного сына

В одной из больниц Одессы 33-летняя женщина пыталась задушить 5-месячного сына. Когда он начал плакать - накрыла подушкой.
Неисправимое предотвратила соседка по палате, которая увидела действия женщины и забила тревогу, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
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"Как выяснилось, все началось с водки, которую женщина купила в ближайшем магазине. Вернувшись с бутылкой в палату, она распивала спиртное. В это время малыш проснулся и начал плакать. Чтобы ребенок не мешал, мать взяла подушку и положила ее на лицо сына", - рассказали в полиции.
Женщину задержали. За покушение на убийство сына ее могут посадить пожизненно. Продолжается досудебное расследование.
В Одессе 28-летняя женщина задушила свою 3-месячную дочь подушкой. В полицию обратился 31-летний отец ребенка, который обнаружил тело. Женщину арестовали. Позже ее нашли с порезанными венами в СИЗО.
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