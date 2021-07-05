Женщина устроила резню из-за припаркованного авто

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В Василькове на Киевщине 61-летняя женщина вонзила в грудь нож 46-летнему мужчине.

Конфликт между соседями возник из-за припаркованного автомобиля, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Ссора между соседями переросла в драку, в результате которой женщина ударила в грудь ножом своего соперника. Полицейские изъяли ряд вещественных доказательств преступления, среди них - кухонный нож", - рассказали полицейские.

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Пострадавший с проникающим ножевым ранением грудной клетки был госпитализирован, за его жизнь борются врачи.

Злоумышленницу задержали. Ей грозит до восьми лет тюрьмы. Меру пресечения на время досудебного расследования для нее выберет суд.

В Одессе 29-летний мужчина проломил голову незнакомцу. Подозреваемый сначала ругался с водителем, который оставил иномарку во дворе многоэтажки. Когда мужчине не хватило слов, он бросился с кулаками на водителя.