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четверг, 13 июня 2019 14:40

Женщина умерла в очереди к врачу

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Автор: informator.ua
  Женщина умерла, не дождавшись своей очереди к врачу.
Женщина умерла, не дождавшись своей очереди к врачу.

В одной из киевских поликлиник в очереди умерла женщина.

По предварительному заключению, причиной смерти стал сердечный приступ. Произошел он на фоне теплового удара.. Сообщает dtp.kiev.ua.

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Тепловой удар происходит вследствие сильного перегрева организма. Симптомами его являются сильная головная боль, тошнота, дезориентация, затрудненное дыхание, учащение пульса, головокружение, потеря сознания. Возможны судороги. Температура тела при тепловом ударе стремительно растет. Под ее влиянием клетки мозга начинают постепенно отмирать. Параллельно растет угроза сердечного приступа.

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