Женщина умерла после задержания за кражу

Полицейские Киева устанавливают обстоятельства смерти женщины, которую задержали за кражу. Фото: npu.gov.ua

В Киеве умерла женщина, которую задержали за кражу из магазина.

Ночью ее доставили в Святошинское управление полиции. Она находилась в комнате для задержанных сама. Утром ее обнаружили мертвой, сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.

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"Женщина неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за имущественные преступления. С ней провели все необходимые процессуальные действия в присутствии адвоката. И поместили в комнату для задержанных. Жалоб на здоровье от задержанной не поступало", - рассказали в полиции.

На месте происшествия работают врачи, следственно-оперативная группа и судебно-медицинский эксперт. Полицейские прорабатывают записи с камер наблюдения и устанавливают обстоятельства смерти задержанной.

В Староконстантинове Хмельницкой области во время задержания умер 25-летний мужчина. Ему внезапно стало плохо, и остановилось сердце.