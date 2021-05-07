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пятница, 07 мая 2021 11:36

Женщина умерла после задержания за кражу

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Женщина умерла после задержания за кражу
Полицейские Киева устанавливают обстоятельства смерти женщины, которую задержали за кражу. Фото: npu.gov.ua

В Киеве умерла женщина, которую задержали за кражу из магазина.

Ночью ее доставили в Святошинское управление полиции. Она находилась в комнате для задержанных сама. Утром ее обнаружили мертвой, сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.

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"Женщина неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за имущественные преступления. С ней провели все необходимые процессуальные действия в присутствии адвоката. И поместили в комнату для задержанных. Жалоб на здоровье от задержанной не поступало", - рассказали в полиции.

На месте происшествия работают врачи, следственно-оперативная группа и судебно-медицинский эксперт. Полицейские прорабатывают записи с камер наблюдения и устанавливают обстоятельства смерти задержанной.

В Староконстантинове Хмельницкой области во время задержания умер 25-летний мужчина. Ему внезапно стало плохо, и остановилось сердце.

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